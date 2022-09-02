 

Эстония заявила о намерении укрепить оборону из-за действий России

02.09.2022, 14:33, Новости дня
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Эстония готова в качестве ответа на действия РФ в Украине укрепить борону на суше, в воздухе и на море, сообщил на пресс-конференции на шведском острове Готланд глава минобороны Эстонии Ханно Певкур.

«Мы усилим его [сотрудничество] <…>. Все наши страны, а особенно Эстония, будут по-новому делать фокус на усиление наших возможностей. Мы усилим нашу береговую оборону, оборону воздушного пространства, укрепим оборону на море. Мы будем приобретать новые возможности, много новых систем для нашей обороны», – передает ТАСС слова министра.

Он добавил, что сраны региона Балтийского моря намерены укреплять сотрудничество, чтобы ответить на «угрозу», исходящую от России. 

Ранее власти Эстонии заявили, что считают, что Россия в ходе учений якобы провела имитацию ракетных ударов по Эстонии и другим странам Балтии.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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