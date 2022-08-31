Песков заявил о крепком бэкграунде доверия к Путину среди россиян

У президента Владимира Путина очень крепкий бэкграунд доверия среди граждан, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков на просветительском марафоне общества «Знание».

«Я помню, когда Путин был премьер-министром, это был год, когда были [природные] пожары. Он приехал в село, это было достаточно большое село, которое выгорело дотла, и он общался с жителями этого села, которые были в тяжелейшем состоянии. Они лишились всего: документов, жилья, школ, одежды, еды. И Путин один их убедил, что через буквально два месяца все будет стоять. И он это сделал», – передает его слова ТАСС.

«Но для того, чтобы иметь эту силу убеждения, надо не только разбираться, что реализуемо, что нет. Нужно иметь бэкграунд с точки зрения доверия. У Путина этот бэкграунд заработанный и очень крепкий. Люди знают, что если он говорит, он это делает», – отметил Песков.

Также он добавил, что умение убеждать используется зачастую в самых тяжелых ситуациях. Песков не согласился со словами одной из участниц, что нужно придерживаться мнения большинства для обучения навыкам убеждения. «Это зависит от харизмы, степени ответственности человека. Ведь вы используете умение убеждать в самых тяжелых ситуациях», – сказал представитель Кремля.

Говоря о манипуляции, Песков отметил, что все люди сталкиваются с этим явлением, когда речь идет об убеждении. «Чаще всего сталкиваются с манипуляциями те, кто имеет какие-то недобросовестные позывы. Скажем так, безобидные манипуляции были, есть и будут всегда, поэтому относитесь к этому с пониманием. На каждую силу убеждения есть сила контр-убеждения, используйте ее», – заключил Песков.

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