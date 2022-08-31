 

Памфилова анонсировала тренировку электронного голосования в разных часовых поясах

31.08.2022, 12:51, Новости дня
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Руководитель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова сообщила, что 31 августа стартовала двухдневная тренировка дистанционного электронного голосования (ДЭГ).

«Сегодня с 8.00 по местному времени все избиратели, подавшие заявление об участии в дистанционном электронном голосовании до 28 августа (около 67,5 тыс.), смогут проголосовать по выборам в своих регионах по тестовым бюллетеням. Всего это 165 избирательных кампаний и 390 видов избирательных бюллетеней. Все как на реальных выборах», – приводятся слова Памфиловой в Telegram-канале ЦИК.

Она уточнила, что тренировка, как и само голосование, будет проходить в разных часовых поясах.

«От Томска – минус четыре часа от Москвы, до Калининграда – плюс один час. Это особенность применения ДЭГ в текущей избирательной кампании. В ходе предыдущих выборов избиратели дистанционно голосовали только в рамках одного часового пояса», – сказала глава ЦИК.

ДЭГ в Москве проходит на региональной платформе, там тренировка уже завершилась на прошлой неделе.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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