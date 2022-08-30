 

Москва призвала к диалогу стороны в Ираке

30.08.2022, 9:55, Новости дня
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Москва призывает противоборствующие стороны в Ираке к диалогу, внимательно следит за развитием ситуации, сообщил источник в российском МИД.

«Следим за тем, как будут развиваться события. Нужно, конечно, всем успокоиться и вести конструктивный диалог», – передает РИА «Новости» сообщение источника.

Отмечается, что Москва находится в хороших отношениях со всеми политическими лидерами. «Не думаю, что есть какая-то серьезная опасность (для российских граждан в Ираке). Но будем анализировать ситуацию, потому что главный приоритет – это безопасность наших представителей, сотрудников и граждан», – добавил он.

Лидер движения шиитского имама Муктада Ас-Садр сообщил в понедельник об уходе из политической жизни Ирака и закрытии основных учреждений садристов из-за отсутствия компромисса с властями о досрочных парламентских выборах. После этого его сторонники окружили Дворец республики в знак протеста.

Иракские службы безопасности применили огнестрельное оружие. У здания парламента Ирака, расположенного в «зеленой зоне» Багдада, начались ожесточенные вооруженные столкновения, в районе прогремело несколько мощных взрывов.

Жертвами вооруженных столкновений в Багдаде стали 20 человек, еще более 300 человек получили ранения. Представители правительства и ряда политических сил Ирака обсуждают прекращение огня.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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