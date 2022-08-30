 

Украинские беженцы в Британии пожаловались на бедственное положение

30.08.2022, 8:30, Новости дня
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Украинские беженцы в Великобритании пожаловались на бедственное положение и многочисленные трудности, с которыми им приходится сталкиваться, пишет The Guardian.

В частности, как утверждается в публикации, поиск жилья для многих из них превращается в «порочный круг», поскольку они не могут платить большие депозиты и у них нет опыта общения с арендодателями или приобретения добровольного поручителя, передает РИА «Новости».

«Есть украинцы, у которых есть деньги, чтобы ежемесячно платить за квартиру, но их просят оплатить депозит от шести до 12 месяцев вперед. Это большие деньги, поэтому не многие украинцы могут себе это позволить», – приводит издание слова беженки из Киева Ольги Плющ. «Сейчас сложилась очень неопределенная ситуация. Многие семьи находятся в очень трудном положении», – пожаловалась она.

Сама Плющ столкнулась с жилищной дилеммой, потому что ее спонсор уезжает из Лондона. У ее 12-летней дочери есть место в школе в Лондоне, но она не смогла получить место в образовательном учреждении в городе, куда переезжает хозяин ее жилья.

Украинка Ольга Апрямова, в свою очередь, рассказала, что при каждом просмотре квартиры арендодатели говорят ей, что жилье в аренду беженцам не сдадут.

Женщина также не может работать по своей профессии – пластический хирург. Для трудоустройства ей необходимо пройти многочисленные экзамены и курсы переподготовки. «Я не могу ни на кого обижаться. У меня нет на это сил. Я просто пытаюсь выжить», – сообщила она.

Ранее британский викарий Джонатан Блейк, приютивший украинцев в своем доме в лондонском районе Уэллинг, назвал их неблагодарными беженцами. Священнослужитель уточнил, что выходцы из Украины давно хотели перебраться в Соединенное Королевство, а ситуация в их родной стране стала лишь удобным поводом сделать это.

По официальной информации Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, за период с 24 февраля по 5 июля с Украины выехало около 8,8 млн человек.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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