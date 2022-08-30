Пророссийские товарищи из Харьковской области рассказали об угрозах Киева расправиться с учителями

Часть школьных учителей в Харьковской области из-за угроз расправы и преследования со стороны киевского режима побоялись выйти на рабочие места к 1 сентября, сообщила начальник отдела образования администрации Волчанского района Вера Сороковая.

«С той стороны запугивают: придут украинцы, и тогда вам светит от 15 до 20 лет тюрьмы, и тогда с вами будет совершенно другой разговор… В результате этого многие отказались от работы, пришлось искать других учителей», – передает РИА «Новости» ее слова.

Сороковая добавила, что угрозы с украинской стороны поступали учителям не только через соцсети, но и со страниц официальных киевских СМИ. По ее словам, люди боялись устраиваться не только на административные должности, но и рядовыми учителями.

При этом эксперт отметила, что за два последних месяца удалось найти новые кадры.

«Люди приходили сами на работу и говорили: «Это наши дети, и мы будем их учить». Образовались новые дружные коллективы», – заключила она.

Накануне в Купянске Харьковской области прошла Августовская педагогическая конференция «Учить, воспитывать, созидать вместе». Главной темой стал вопрос интеграции системы образования Харьковской области в образовательной пространство России.

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