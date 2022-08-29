 

России стало якобы известно о визите некой Вовк в СБУ в Мариуполе

29.08.2022, 6:07, Новости дня
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Визит человека по фамилии Вовк зафиксирован в журнале регистрации посетителей управления Службы безопасности Украины в Мариуполе в 2019 году, сообщают информационные агентства.

Корреспонденту РИА «Новости» удалось просмотреть журнал. В нем стоит отметка о том, что 27 декабря 2019 году управление на улице Георгиевская посещал человек по фамилии Вовк. Однако инициалы или пол этого человека не указаны. Этот человек находился в офисе СБУ более восьми часов – с 9.13 до 17.15.

Напомним, австрийское СМИ сообщило, что подозреваемая в убийстве журналистки Дарьи Дугиной украинская гражданка Наталья Вовк найдена убитой в съемной квартире в Австрии. После этого в соцсетях разоблачили фото «убитой» Натальи Вовк. МВД Австрии не подтвердило распространенные в мессенджерах и соцсетях данные о якобы произошедшем убийстве Вовк.

Дугина погибла вечером 20 августа – ее автомобиль взорвался на Можайском шоссе в районе поселка Большие Вяземы Одинцовского района Подмосковья. Девушка возвращалась с фестиваля «Традиция». По данным ФСБ, убийство Дугиной подготовили украинские спецслужбы, исполнительница – гражданка Украины Наталья Вовк, скрывшаяся в Эстонии. Позже появилась информация, что подозреваемая в убийстве российской журналистки перебралась из Эстонии в Австрию. СК РФ намерен объявить подозреваемую в розыск, которая для наблюдения за жертвой арендовала квартиру в доме, где проживала убитая российская журналистка.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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