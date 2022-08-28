В Японии начались совместные с США учения с применением Javelin

Совместные японо-американские учебные стрельбы начались в японской префектуре Кумамото на юго-западе страны. В них принимают участие свыше 2 тыс. человек, сообщили в военном командовании.

В распространенном сообщении военного командования говорится, что от наземных Сил самообороны Японии в стрельбах участвуют 1 400 человек, со стороны ВВС США – 700. В рамках учений, в частности, отрабатывается поражение целей при помощи американских противотанковых ракетных комплексов Javelin. В заявлении подчеркивается, что применение реальных Javelin в ходе учений американских ВВС на территории Японии происходит впервые, передает ТАСС.

Маневры продлятся до 3 сентября.

Накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Вашингтон словами своего посла Ричарда Эмануэля открыто подталкивает Японию к полному отказу от ограничений в военной сфере, которые прописаны в конституции страны.

Ранее СМИ Японии сообщали, что правительство страны рассматривает возможность довести число крылатых ракет большой дальности, стоящих на вооружении Сил самообороны страны, до тысяч на фоне усугубления ситуации по безопасности в азиатском регионе. Первые ракеты большой дальности могут быть приняты на вооружение уже в 2024 году.

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