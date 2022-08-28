 

В Швейцарии запустили петицию для разрешения строительства атомных электростанций

28.08.2022, 12:40, Новости дня
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Комитет швейцарских парламентариев и представителей экономики потребовал отменить запрет на строительство атомных электростанций в стране, чтобы избежать дефицита электроэнергии, сообщила газета Matin Dimanche.

В 2017 году в Швейцарии прошел референдум за запрет строительства новых атомных электростанций в стране.

«Комитет представителей правых партий и представителей экономики выдвигает народную инициативу, направленную на отмену запрета на строительство новых атомных электростанций в Швейцарии», – цитирует издание РИА «Новости».

«Под названием «Электричество для всех в любое время. Остановите отключение электроэнергии», текст хочет закрепить в Конституции, что «разрешена любая форма производства электроэнергии, благоприятная для климата», – отмечается в статье.

Сбор подписей должен начаться на следующей неделе. Для швейцарских домохозяйств цены на электроэнергию в 2023 году возрастут для на 30%.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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