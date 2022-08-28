В Швейцарии запустили петицию для разрешения строительства атомных электростанций
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
Комитет швейцарских парламентариев и представителей экономики потребовал отменить запрет на строительство атомных электростанций в стране, чтобы избежать дефицита электроэнергии, сообщила газета Matin Dimanche.
В 2017 году в Швейцарии прошел референдум за запрет строительства новых атомных электростанций в стране.
«Комитет представителей правых партий и представителей экономики выдвигает народную инициативу, направленную на отмену запрета на строительство новых атомных электростанций в Швейцарии», – цитирует издание РИА «Новости».
«Под названием «Электричество для всех в любое время. Остановите отключение электроэнергии», текст хочет закрепить в Конституции, что «разрешена любая форма производства электроэнергии, благоприятная для климата», – отмечается в статье.
Сбор подписей должен начаться на следующей неделе. Для швейцарских домохозяйств цены на электроэнергию в 2023 году возрастут для на 30%.
—
Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
Смотреть комментарии → Комментариев нет