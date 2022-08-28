Американские СМИ: Спецслужбы США ошибались насчет российских планов на Украине

Разведка США не имела ясного представления о планах РФ на Украине, поэтому она искусственно раздувала угрозу в информационном пространстве, сообщил обозреватель The National Interest Рамзи Мардини.

Из материала следует, что предсказывались разнообразные сценарии спецоперации, включая перевороты в украинских городах, провокации, химическое оружие и кибератаки. При этом они все они основывались на предположениях о вероятности, а не на подтвержденных данных, передает Газета.Ru.

Мардини отметил, что кроме начала самой спецоперации, другие угрозы и предупреждения так и не сбылись.

«Позже официальные лица США признали, что ничем не обоснованные угрозы были частью информационной войны против России», – отметил журналист.

Он сделал вывод, что «упреждающая тактика» была в большей степени дезинформацией, которая привела к формированию искаженного представления о политических целях и амбициях Кремля.

Ранее министр обороны Сергей Шойгу заявил, что информационные вбросы имеют цель отвлечь внимание от обнаруженных в Украине фактов проведения США запрещенных военно-биологических исследований.

—