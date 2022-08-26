Алиев заявил о размещении азербайджанской армии в городе Лачин в Карабахе

Подразделения ВС Азербайджана размещены в городе Лачин в Карабахе, сообщил президент республики Ильхам Алиев.

«Сегодня, 26 августа, мы, азербайджанцы, вернулись в город Лачин. Азербайджанская армия размещена в городе. Села Забух и Сус взяты под контроль», – передает ТАСС его сообщение в Twitter (запрещен в России).

Обострение в регионе произошло в начале августа. Власти Нагорного Карабаха объявили частичную мобилизацию.

Ранее глава МИД Армении Арарат Мирзоян выразил надежду, что российский миротворческий контингент сможет восстановить статус-кво в Нагорном Карабахе, который был нарушен в конце марта вторжением азербайджанских войск в село Парух.

10 ноября 2020 года лидеры Азербайджана и Армении подписали заявление о прекращении карабахской войны. Россия выступила гарантом безопасности региона и ввела в Карабах миротворцев.

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