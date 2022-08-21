 

Дом исполняющего обязанности главы Лисичанска попал под обстрел

21.08.2022, 17:20, Новости дня
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Дом в Лисичанске в ЛНР, где живет исполняющий обязанности главы Лисичанской администрации Андрей Скорый, обстреляли минувшей ночью.

«Там, где я живу в Лисичанске, были прилеты», – приводит его слова РИА «Новости».

Скорый отметил, что в его дом прилетело два снаряда, а всего было выпущено 15. Он уточнил, что сгорели три служебных автомобиля, никто не пострадал.

Скорый также рассказал, что примерно 18 июля было взорвано здание администрации города.

Ранее сообщалось, что ВСУ обстреляли Алчевск в Луганской народной республике, один снаряд попал в жилое многоэтажное здание, в результате чего начался пожар, более 10 человек, в том числе четыре ребенка, получили ранения.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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