Демилитаризация Запорожской АЭС, расследование инцидента в Еленовке и Черноморская инициатива

Сегодня во Львове Генеральный секретарь ООН встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским, а затем принял участие в трехсторонней встрече с президентом Украины и лидером Турции Реджепом Эрдоганом.

Выступая перед журналистами после переговоров, Антониу Гутерриш высказался за демилитаризацию Запорожской АЭС, призвал обеспечить дальнейший успех Черноморской инициативы, проинформировал о направлении миссии ООН для установления фактов гибели украинских военнопленных в Еленовке, а также пообещал, что ООН будет и дальше оказывать жителям Украины гуманитарную помощь.

Черноморская инициатива по зерну

Глава ООН отметил, что после того, как Украина, Россия, Турция и ООН согласовали процедуры безопасной транспортировки зерна и другой продовольственной продукции по Черному морю, 21 сухогруз покинул Украину и 15 судов прибыли в украинские порты из Стамбула. Напомним, что с начала вторжения России 24 февраля Украина не могла вывезти миллионы тонн зерна на мировые рынки. Это привело к резкому скачку цен и усугубило продовольственный кризис в развивающихся странах.

– Сразу же после российского вторжения в Украину я четко заявил, что глобальный продовольственный кризис не будет преодолен без обеспечения надлежащего глобального доступа к украинским продуктам питания, а также к российским продуктам питания и удобрениям, – напомнил глава ООН. Он выразил признательность всем сторонам за поддержку, отметив, что на данный момент более 560 тысяч метрических тонн зерна и других продуктов питания, произведенных украинскими аграриями, отправлены на рынки по всему миру.

Генеральный секретарь рассказал, что в пути находится первое зафрахтованное ООН судно с украинской пшеницей. Груз предназначен для жителей стран Африканского Рога, страдающих от голода. Благодаря Черноморской инициативе по зерну глобальные продовольственные рынки начинают стабилизироваться. После подписания соглашений в Стамбуле цены на пшеницу упали на восемь процентов, а индекс цен в целом на продовольствие снизился на девять процентов – самое большое снижение с 2008 года.

Однако, как отметил глава ООН, цепочки поставок по-прежнему нарушены. Энергетические и транспортные расходы остаются неприемлемо высокими.

Позитивные изменения на продовольственном фронте, по словам Гутерриша, являются «победой дипломатии и многосторонности».

Он настоятельно призвал все стороны обеспечить дальнейший успех инициативы, которую глава ООН назвал «беспрецедентной». Он призвал проявлять компромисс во имя обеспечения продовольственной безопасности в мире, подчеркнув, что вывоз больших партий продовольствия и удобрений из Украины и России имеет решающее значение для дальнейшей стабилизации рынков и снижения цен.

ООН будет наращивать помощь жителям Украины

Антониу Гутерриш пообещал, что ООН мобилизует все возможности и ресурсы, чтобы и дальше оказывать гуманитарную помощь нуждающимся в ней жителям Украины, и поможет им справиться с трудностями предстоящей зимы.

Но, конечно же, причиной того, что привело меня сюда, остается война.

– Но, конечно же, причиной того, что привело меня сюда, остается война. Как я неоднократно заявлял, это вторжение является нарушением территориальной целостности Украины и Устава ООН. Война привела к гибели бесчисленного числа людей, массовым разрушениям и перемещениям, а также к серьезным нарушениям прав человека. Людям нужен мир, – заявил Антониу Гутерриш.

Демилитаризация ЗАЭС

На пресс-конференции для журналистов глава ООН сказал, что по-прежнему серьезно обеспокоен развитием ситуации на крупнейшей в Европе атомной электростанции в Запорожье и вокруг нее.

– Должен возобладать здравый смысл с тем, чтобы избежать любых действий, которые могут поставить под угрозу физическую целостность и безопасность атомной станции. Объект не должен использоваться в рамках какой-либо военной операции. Необходимо срочно достичь соглашения с тем, чтобы восстановить [АЭС в] Запорожье как чисто гражданскую инфраструктуру и обеспечить безопасность этого района, – отметил Антониу Гутерриш.

По его словам, Секретариат ООН, в тесном контакте с МАГАТЭ, пришел к выводу, что у ООН есть в Украине «возможности в том, что касается логистики и обеспечения безопасности, позволяющие оказать поддержку любой миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС из Киева при условии согласия России и Украины». Генеральный секретарь вновь подчеркнул, что объекты на станции или ее окрестности не должны использоваться в военных целях.

– Военная техника и персонал должны быть выведены со станции. Следует избегать дальнейшего развертывания сил или средств на станции. Ее территория должна быть демилитаризована. Надо признать очевидное: любой потенциальный ущерб [АЭС в] Запорожье – это самоубийство, – заявил Антониу Гутерриш.

Расследование инцидента в следственном изоляторе в Еленовке

В беседе с президентом Украины Генсек ООН, по его словам, поднял вопрос о расследовании трагического инцидента в следственном изоляторе в Еленовке 29 июля. «То, что там произошло, – неприемлемо. Все военнопленные находятся под защитой международного гуманитарного права. К ним должен иметь доступ Международный Комитет Красного Креста», – заявил глава ООН. Он сообщил, что по просьбе правительств Украины и России решил создать миссию по установлению фактов [в связи с этим инцидентом].

– Украине и Российской Федерации была передана информация о техническом задании миссии, а также о составе команды. Я намерен назначить генерала Карлоса дос Сантоса Круза из Бразилии руководителем этой миссии. Генерал Сантос Круз – снискавший уважение офицер с более чем 40-летним опытом работы в сфере национальной и международной безопасности и военной службы, в том числе в качестве командующего миротворческими операциями ООН, – сообщил Генеральный секретарь ООН.

Он пообещал, что ООН продолжит работу над тем, чтобы получить необходимые гарантии безопасного доступа к месту [инцидента] и другим соответствующим местам.

– Проще говоря, миссия по установлению фактов должна быть свободна в выяснении обстоятельств. Команда должна иметь возможность собирать и анализировать необходимую информацию. Прежде всего, это означает безопасный, надежный и беспрепятственный доступ к людям, местам и свидетельствам без какого-либо вмешательства с какой-либо стороны, – подчеркнул Антониу Гутерриш. ООН, добавил он, будет делать все возможное для продвижения этих и других усилий.

Поблагодарив президента Зеленского и украинский народ за прием, Генеральный секретарь сказал, что они могут и впредь рассчитывать на поддержку ООН в продвижении прав человека, международного права и дела мира.