В мире: Зачем Санду ввела спецназ в пророссийский регион Молдавии

Едва митинговая волна в Гагаузии пошла на спад, как на улицах городов молдавской автономии появилась бронетехника полицейского спецназа. Поскольку митинги шли там под лозунгами «Мы за дружбу с Россией», то присланный по приказу президента Майи Санду спецназ гагаузы восприняли как явную угрозу. Теперь от местного руководства требуют срочно лететь в Москву на переговоры и начинать дружить с Россией через голову Санду.

В четверг с утра на улицах Комрата – столицы входящей в состав Молдавии автономной республики Гагаузия, – появился спецназ молдавской полиции из бригады Fulger. Причем бойцы были не просто вооружены, но и оснащены бронетехникой. Ввод войск был внезапным для города, а общая численность десанта осталась неизвестной.

Уловив по этому поводу беспокойство горожан, кишиневский генеральный инспекторат полиции выступил с разъяснениями. «Просим граждан получать информацию из надежных источников и сохранять спокойствие, так как речь идет об учениях нашего подразделения с особым статусом, проходящих на регулярной основе», – отметили в полиции. По легенде учений группа террористов захватила один из корпусов Комратского госуниверситета, взяла заложников из числа студентов и преподавателей, и теперь спецназ должен их освободить.

Однако местные политики не склонны доверять официальной версии. Учения Fulger нужны Кишиневу, чтобы показать Гагаузии и всей Молдавии свою силу, убежден бывший башкан (глава) Гагаузии Михаил Формузал. «Люди очень недовольны крайне высокими ценами на газ, обеспокоены тем, что не смогут зимой отапливать свое жилье. Сегодня мы за газ вынуждены платить 1,2 доллара за кубометр. Люди ждут не дождутся, когда эта власть в Кишиневе будет свергнута, – сообщил он газете ВЗГЛЯД. – Но никаких антигосударственных лозунгов в Комрате никто не выдвигает, звучат только экономические требования».

При этом, Москва к народным выступлениям не имеет никакого отношения, однако Кишинев нагнетает антироссийские настроения, чтобы «понравиться своим западным начальникам», уверен бывший глава автономии. Причем, волнения исходят прямо от народа, подчеркнул Формузал, поскольку его преемница, действующий башкан Ирина Влах от протестов дистанцировалась. «Влах давно уже не выражает интересов жителей Гагаузии, она преследует только личные интересы. Как член правительства Молдовы, она должна была знать о предстоящих учениях полиции, но не предупредила об этом народ. Влах попросту молчит», – возмущается Формузал.

В конце прошлой недели, когда Комрат сотрясала активная фаза митингов, Формузал, по его словам, лично призывал Ирину Влах и председателя Народного собрания Гагаузии Дмитрия Константинова вылететь в Москву, на переговоры по газу, чтобы добиться его поставок в Гагаузию по расценкам других стран СНГ. «Мы напрямую можем получить газ, нам в РФ наверняка дадут адекватную цену. Но Влах и Константинов не поехали, не хотят. Одна из причин: глава «Молдовагаз» Вадим Чебан – бывший заместитель Влах, они вместе работали», – отметил Формузал.

Как считает директор Социал-демократического института Молдавии Богдан Цырдя, президент республики Майя Санду «подавляет не только пророссийские настроения, но даже любые оппозиционные настроения в принципе», а нынешние антитеррористические учения в Комрате – это «один из элементов такой мозаики». Поэтому учения и были восприняты в штыки в самой Гагаузии, добавляет он.

«Подобные учения время от времени проходят едва ли не в каждой стране. Но необходимо учитывать контекст.

За последние месяцы в Молдавии принят ряд антироссийских законов, например, запрещена георгиевская ленточка, запретили русские теленовости.

Отменили статус русского языка как языка общения. Санду ввела косвенные санкции против России: заморожена торговля, нет авиаперелетов и банковских трансфертов. Кроме того, Санду неоднократно обвиняла Москву в «агрессии». За последние дни, выступая на ТВ, Санду заявила, что некие «политические силы» пытаются расшатать ситуацию в стране. Она намекала именно на Гагаузию. Более того, она сказала, что обратится в Высший совет безопасности, чтобы те граждане и те СМИ, которые поддерживают российскую спецоперацию, были наказаны», – сообщил Цырдя.

В Москве с конца июля пристально следят за обстановкой на юге Молдавии. «На самом деле, в Гагаузии вот уже несколько недель проходят антиправительственные протесты с призывами отставки президента Молдавии Майи Санду и правительства, а также проведения досрочных парламентских выборов», – отметил в четверг сопредседатель партии «Справедливая Россия – За правду» Захар Прилепин. По его мнению, режим Санду опасается, что ситуация в Гагаузии выйдет из-под контроля, поэтому и решено ввести туда спецназ.

«Разумеется, бездарное управление Кишинева для Майи Санду не в счет, а закономерное недовольство населения тут же объявляется попыткой дестабилизации ситуации, то есть на него наклеивается политический ярлык. При этом на деле сама Санду изо дня в день и занимается такой дестабилизацией, создавая все условия для народного возмущения», – полагает российский сенатор Алексей Пушков.

Кишинев ущемляет конституционные права жителей Гагаузии, возмущался еще в начале августа глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. «Молдавская власть, активно втягиваемая в западный проект «анти-Россия», не желает даже услышать своих же граждан. Оно понятно – открытое проявление солидарности с Россией резко противоречит официальной идеологии русофобии, которую Кишиневу уже навязали извне», – говорил он.

Ранее участники манифестаций в Гагаузии попросили правительство РФ снизить цены на газ для этой автономии. «Просим снизить цену на газ, иначе нас ждет катастрофа. Если нет возможности снизить цену для всей Молдавии – убедительно просим вам рассмотреть вопрос обеспечения природным газом по приемлемым ценам жителей Гагаузии», – говорилось в обращении к председателю правительства Михаилу Мишустину, принятому участниками воскресного митинга в Комрате.

Выступавшие на митинге активисты и местные депутаты потребовали от Кишинева наладить отношения с Москвой. «Гагаузский народ никогда не поддержит разрыва отношений с Россией и СНГ. У нас единая вера, общий менталитет и история. Нам не нужно навязывать иные ценности», – сообщил на митинге депутат Народного собрания автономии, бывший мэр Комрата Николай Дудогло. Манифестанты скандировали «Мы за дружбу с Россией».

Бывший президент Молдавии Игорь Додон тоже призвал в четверг власти республики выстроить конструктивный диалог с Москвой для выхода из кризиса, в который погружается республика.

Тем временем, Формузал обращает внимание на то, что ввод спецназа в Комрат практически совпал с 32-летием провозглашения суверенитета Гагаузии. «В пятницу в Народном собрании Гагаузии и по всей республике должны пройти торжества, соберутся ветераны становления республики», – отметил Формузал. «В предыдущие годы руководители Молдовы, – и те, кто проевропейских взглядов, и те, кто выступает за приоритетность отношений с Россией, считали своим долгом поздравить Гагаузию, даже приехать в Комрат на праздник. Но на этот раз такого не будет. Вместо них у нас – спецназ на улицах», – посетовал бывший башкан.

Как считает Цырдя, политическое недовольство жителей Гагаузии, но и всей Молдавии подогревает социально-экономическая напряженность. «Цена за газ выросла в разы. Инфляция достигла 33,5%. Так что экономический фактор связан с политическим. Поэтому на протестах в Гагаузии жители кричали: «Долой Майю Санду!». Так что социальная опора у колониального, марионеточного режима Санду – очень шаткая», – убежден политолог.

При этом Цырдя не уверен, что на данный момент ни жители Гагаузии, ни оппозиция в Кишиневе не могут добиться реализации каких-либо требований. «Самые рейтинговые согласно социологическим опросам лидеры страны остаются под арестом – это бывший президент Игорь Додон и зампред партии «ШОР» Марина Таубер. Оппозиция ослаблена, народ запуган. Сейчас добиться от Санду уступок невозможно. Но осенью цены снова повысятся, тогда посмотрим, как будут обстоять дела», – заключил политолог.

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