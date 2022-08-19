 

Нефть подешевела на опасениях замедления глобального экономического роста

19.08.2022, 8:02, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Мировые цены на нефть умеренно снижаются в пятницу утром из-за усилившихся макроэкономических опасений, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.15 цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижается на 0,43%, до 96,17 доллара за баррель, сентябрьских фьючерсов на WTI – на 0,42%, до 90,12 доллара, передает РИА «Новости».

После публикации протокола заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США усилились опасения проблем с экономическим ростом в стране. Так, некоторые их участников заседания заявили, что по мере дальнейшего ужесточения кредитно-денежной политики в какой-то момент станет целесообразно замедлить темпы повышения учётной ставки. Но другие участники полагают, что для борьбы с инфляцией было бы так или иначе целесообразнее поддерживать эту ставку на высоком уровне.

Существует мнение, что такое ужесточение монетарной политики может вызвать замедление экономического роста в США, вплоть до рецессии. А это негативно повлияет на макроэкономические показатели, в том числе спрос на сырье, в глобальном масштабе.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.08.20 / Лига Европы. “Шахтер” – “Базель”. Где и когда смотреть

12.12.20 / Россия спасла Абхазию от необходимости веерных отключений света

18.02.22 / Швейцария заявила о готовности принять встречу Лаврова и Блинкена

12.03.21 / Швеция сравнила готовность РФ и стран НАТО к крупномасштабной войне

15.03.22 / Агенты СБУ попытались попасть в Мариуполь с гуманитарной церковной колонной

09.07.21 / Задержанного в Беларуси украинца Рабешко пытали в КГБ. МИД Украины отреагировал

18.10.20 / Алиев заявил о взятии Азербайджаном Худаферинского моста

18.02.21 / СБУ проверяет структуру собственности телеканала “1+1” – Подоляк

27.08.20 / Правительство Украины решило на сутки раньше закрыть границы и изменило правила запрета на въезд иностранцам

23.02.22 / Россия пообещала сильный и чувствительный ответ на санкции США

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика