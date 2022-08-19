Президент Индонезии заявил о намерении Путина посетить саммит G20 на Бали
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
Президент РФ Владимир Путин планирует посетить саммит G20 в ноябре на Бали, сообщил индонезийский лидер Джоко Видодо Bloomberg.
«Президент Путин сказал мне, что он приедет», – передает РИА «Новости» слова главы Индонезии. Он таже сообщил, что посетит саммит и председатель КНР Си Цзиньпин.
Накануне Путин поговорил по телефону с Видодо, речь шла о продовольственной безопасности. Кроме того, затрагивался вопрос подготовки к саммиту G20, который пройдет в ноябре в Индонезии.
—
Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
Смотреть комментарии → Комментариев нет