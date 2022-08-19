Президент Индонезии заявил о намерении Путина посетить саммит G20 на Бали

Президент РФ Владимир Путин планирует посетить саммит G20 в ноябре на Бали, сообщил индонезийский лидер Джоко Видодо Bloomberg.

«Президент Путин сказал мне, что он приедет», – передает РИА «Новости» слова главы Индонезии. Он таже сообщил, что посетит саммит и председатель КНР Си Цзиньпин.

Накануне Путин поговорил по телефону с Видодо, речь шла о продовольственной безопасности. Кроме того, затрагивался вопрос подготовки к саммиту G20, который пройдет в ноябре в Индонезии.

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