Байдена назвали символом упадка США

«Дряхлеющий» президент Джо Байден олицетворяет упадок Соединенных Штатов, при этом его чиновники «живут на всю катушку и воссоздают холодную войну», пишет в статье для издания The Nation обозреватель Том Энгельгардт.

«Я не вижу ничего странного в том, что Джо Байден (в свои 80 – старейший президент в нашей истории) планирует снова баллотироваться в 2024 году. <…> Честно говоря, разве по-своему это не идеально? Я хочу сказать: что лучше олицетворяет упадок Америки, чем с каждым днем дряхлеющий президент?», – передает РИА «Новости» слова автора.

Как отмечает 78-летний Энгельгардт в подобном возрасте, что бы там ни говорили представители Белого дома, упадок – «это вторая натура».

«Страна трещит по швам, а Джо и его чинуши живут на всю катушку и тщательно воссоздают холодную войну, которая закончилась три десятилетия назад. Поэтому вот что я могу сказать: добро пожаловать в более паршивую версию прошлого (на тот случай, если вы слишком молоды и его не застали)», – считает он.

Как пишет автор, он родился в 1944 году в Америке – «свежесозданной империи», уже продемонстрировавшей «беспрецедентную глобальную мощь», и вскоре ей предстояла борьба против другой сверхдержавы – Советского Союза. А в 1991 году холодная война внезапно закончилась, и США остались в гордом одиночестве – единственной, казалось бы, сверхдержавой на планете Земля.

При этом выяснилось, что высшие должностные лица в Вашингтоне оказались полны решимости превратить этот скоротечный момент «беспрецедентного глобального триумфа» в вечность, отмечает Энгельгардт. «Последовали войны, вторжения и всевозможные конфликты, призванные укрепить новый миропорядок. Все ждали «мирных дивидендов», обещанных американцам после окончания холодной войны. Однако после наступления «мира» возникло непреодолимое желание влить побольше налоговых долларов в Пентагон, уже раздутый «оборонный» бюджет и корпорации военно-промышленного комплекса – безотносительно реальных возможностей американских военных», – подчеркивает обозреватель.

По его словам, победа Дональда Трампа на президентских выборах 2016 года подвела итоги однополярного момента, а его триумф стал своеобразным «криком боли и протеста» против того, что за жизнь нескольких поколений США превратились из «великой» страны в «нечто не в пример более мрачное». Как считает Энгельгардт, американская демократия оказалась под невероятным давлением, а гигантские вооруженные силы США, за которыми стоит ВПК «невообразимых размеров и мощи», доказали полнейшую неспособность выиграть хоть что-либо значимое, несмотря на финансирование, «немыслимое даже в военное время».

«Иными словами, наша Америка трещит по швам, и старейшая история человечества может измениться до неузнаваемости, ведь нам грозит упадок и крах вообще всего», – резюмирует он.

Ранее телеканал CNN сообщил, что рейтинг доверия президенту США Джо Байдену достиг рекордно низкого показателя. Согласно данным опросов, опубликованных четырьмя организациями, уровень доверия президенту США составил около 41%, а по данным одного из них – лишь 33%.

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