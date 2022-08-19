Зеленский заявил о планах Турции взять «шефство» над Харьковом

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Турция готова взять шефство над восстановлением Харькова и Харьковской области.

«Благодарю Турцию за готовность взять под патронат восстановление Харькова и Харьковской области», – приводит слова Зеленского ТАСС.

Накануне Турция пообещала принять участие в восстановлении инфраструктуры Украины. В четверг представители Анкары и Киева в присутствии Зеленского и президента Турции Тайипа Эрдогана подписали соответствующий меморандум.

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