 

Минобороны заявило об угрозе нового Чернобыля

18.08.2022, 12:05, Новости дня
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Российские специалисты считают, что из-за действий Киева на ЗАЭС может возникнуть ситуация, аналогичная Чернобылю и Фукусиме, сообщил начальник войск Радиационной, химической и биологической защиты РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

«По мнению наших специалистов, из-за действий ВСУ аналогичная ситуация может возникнуть и на Запорожской АЭС», – заявил Кириллов в ходе брифинга, расшифровка которого опубликована в Telegram-канале Минобороны.

После аварии на АЭС «Фукусима» поэтапной принудительной эвакуации подверглись до 500 тыс. человек, «а последствия сброса радиоактивной воды в океан почувствуют на себе потомки», отметил он.

Что касается Чернобыля, загрязнению радиоактивными изотопами подверглись более 20 европейских стран, от прямого воздействия облучения умерли около 4 тыс. человек, более 5,5 млн человек получили повышенную дозу радиации, добавил Кириллов.

Генерал подчеркнул, что при отказе резервных дизель-генераторов и мобильных насосов ЗАЭС в случае нештатной ситуации произойдет перегрев активной зоны и, как следствие, «разрушение реакторных установок на самой большой в Европе атомной станции с выбросом радиоактивных веществ в атмосферу и разносу их на сотни километров».

Согласно прогнозу, радиоактивные вещества в случае аварии на Запорожской АЭС накроют Польшу, Германию, Словакию, отметил Кириллов, представив на брифинге карту с прогнозируемым распределением радиоактивных веществ в случае выброса с территории ЗАЭС.

 

По словам Кириллова, целью провокации Киева на Запорожской АЭС является создание зоны отчуждения до 30 километров, введение международных сил и иностранных наблюдателей на территорию ЗАЭС, а также обвинение Вооруженных сил РФ в «ядерном терроризме».

Возможная катастрофа на ЗАЭС приведет к массовой миграции населения и «будет иметь более катастрофические последствия, чем надвигающийся газовый энергетический кризис в Европе, что подтверждается прогнозом ряда Европейских профильных организаций», указал он.

По данным Минобороны России, Киев планирует в пятницу, 19 августа, осуществить резонансную провокацию на Запорожской АЭС во время посещения Украины генсеком ООН Антониу Гутерришем. Москва заявила, что украинские власти занимаются ядерным шантажом.

Между тем в ночь на четверг украинские военные нанесли три удара барражирующими боеприпасами по третьему микрорайону Энергодара, повредив здание администрации. Обстрелы АЭС и Энергодара практически не прекращаются.

Расположенная в Энергодаре Запорожская АЭС – крупнейшая в Европе – находится под контролем ВС России. Украинские войска ведут массированный обстрел территории станции, используя в том числе беспилотники, тяжелую артиллерию и реактивные системы залпового огня. В большинстве случаев атаки отражают системы противовоздушной обороны, однако фиксируются попадания снарядов в объекты инфраструктуры и в район хранилища ядерных отходов. Москва призывала Запад прекратить интриги по ситуации с Запорожской АЭС и повлиять на Киев для прекращения обстрелов атомной станции.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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