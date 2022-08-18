Новосибирского депутата Пирогову объявили в розыск по СНГ

Подозреваемая в распространении фейков о ВС РФ депутат гордумы Новосибирска Хельга Пирогова теперь разыскивается в международном розыске в рамках СНГ, сообщил и.о. начальника управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью региональной прокуратуры Александр Феофанов.

«На сегодняшний день она находится в межгосударственном розыске», – цитирует Феофанова РИА «Новости».

Он пояснил, что на данный момент возможность переквалификации дела депутата не рассматривается. Следователи проводят следственные действия, назначена лингвистическая экспертиза, по ее результатам будет дана окончательная квалификация действиям подозреваемой.

Ранее в полиции сообщали, что депутат из Новосибирска Хельга Пирогова будет объявлена в розыск, если не явится на допрос по делу о распространении заведомо ложной информации о Вооруженных силах России. Пирогова улетела в Грузию после возбуждения в отношении нее уголовного дела о распространении заведомо ложной информации о Вооруженных силах России.

После этого МВД объявило ее в розыск.

Пирогова, высказывавшаяся о погибших участниках спецоперации на Украине, получала в полиции административный протокол по статье о дискредитации Вооруженных сил России. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил по результатам проверки, организованной по факту высказываний депутата совета депутатов города Новосибирска Хельги Пироговой, незамедлительно возбудить уголовное дело.

Напомним, глава СК Александр Бастрыкин поручил проверить высказывание депутата из Новосибирской области Хельги Пироговой о погибших российских военных. Депутат неуважительно высказалась о погибших российских военных в Twitter, комментируя публикацию о том, как родные погибших благодарят власти за достойную организацию похорон.

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