 

Новосибирского депутата Пирогову объявили в розыск по СНГ

18.08.2022, 12:05, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Подозреваемая в распространении фейков о ВС РФ депутат гордумы Новосибирска Хельга Пирогова теперь разыскивается в международном розыске в рамках СНГ, сообщил и.о. начальника управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью региональной прокуратуры Александр Феофанов.

«На сегодняшний день она находится в межгосударственном розыске», – цитирует Феофанова РИА «Новости».

Он пояснил, что на данный момент возможность переквалификации дела депутата не рассматривается. Следователи проводят следственные действия, назначена лингвистическая экспертиза, по ее результатам будет дана окончательная квалификация действиям подозреваемой.

Ранее в полиции сообщали, что депутат из Новосибирска Хельга Пирогова будет объявлена в розыск, если не явится на допрос по делу о распространении заведомо ложной информации о Вооруженных силах России. Пирогова улетела в Грузию после возбуждения в отношении нее уголовного дела о распространении заведомо ложной информации о Вооруженных силах России.

После этого МВД объявило ее в розыск.

Пирогова, высказывавшаяся о погибших участниках спецоперации на Украине, получала в полиции административный протокол по статье о дискредитации Вооруженных сил России. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил по результатам проверки, организованной по факту высказываний депутата совета депутатов города Новосибирска Хельги Пироговой, незамедлительно возбудить уголовное дело.

Напомним, глава СК Александр Бастрыкин поручил проверить высказывание депутата из Новосибирской области Хельги Пироговой о погибших российских военных. Депутат неуважительно высказалась о погибших российских военных в Twitter, комментируя публикацию о том, как родные погибших благодарят власти за достойную организацию похорон.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.09.21 / Стало известно о неполадках с замком на модуле МКС

27.05.21 / Отжимания, подтягивания, пресс и кардио. Гордон показал свою тренировку в зале. Видео

25.08.20 / CBS News – на партийном съезде за Трампа агитировали те, кто отстоял свой дом с оружием в руках

30.12.20 / “Новогодний подарок”. Кривонос отреагировал на увольнение из СНБО

07.05.21 / Степанов заявил, что в Украине могут делать до 10 млн прививок против коронавируса в месяц при наличии вакцины

01.06.21 / “Северный поток – 2” ничем не отличается от аннексии Крыма – Зеленский

21.08.21 / Захарова ответила на мнение о «зазеркальности» признания «Дождя» иноагентом

07.05.21 / Солонин: СССР должен был не возникать

24.07.21 / Противников принудительной вакцинации разогнали слезоточивым газом в Афинах

08.02.22 / Порошенко прокомментировал предложение Путина о предоставлении политического убежища

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика