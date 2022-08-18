 

В Эстонии пожаловались на кибератаки после демонтажа танка Т-34 в Нарве

18.08.2022, 10:40, Новости дня
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Эстония подверглась масштабным кибератакам после демонтажа танка Т-34 и других советских монументов в Нарве, сообщил заместитель вице-канцлера по цифровому развитию министерства экономики и коммуникаций Луукас Кристьян Ильвес.

«Вчера Эстония подверглась масштабным кибератакам. Попытки DDoS-атак были направлены как на государственные учреждения, так и на частный сектор. Атаки не увенчались успехом. Дигитальная среда Эстонии в полном порядке. Никакие услуги не пострадали, за некоторыми временными исключениями, все веб-сайты также были доступны в течение дня. Атаки прошли почти незамеченными для жителей Эстонии», – передает РИА «Новости» слова Ильвеса.

Портал Geenius утверждает, не приводя источника информации, что за кибератаками якобы стоит «прокремлевская» хакерская группировка Killnet. По данным портала, от DDoS-атак пострадали компании, одна из которых, SK ID Solutions, отвечает за работу ID-карты, мобильного ID и Smart-ID. Глава компании Калев Пихл сообщил Geenius, что атака привела к кратковременным перебоям в обслуживании.

Ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что выступающий в качестве мемориала в честь советских воинов-освободителей Нарвы от фашистских захватчиков танк Т-34, а также ряд других памятников советского периода будут переданы в музеи республики.

Напомним, российская хакерская группировка Killnet объявила о взломе сайта Сейма Латвии после его решения признать Россию страной, поддерживающей терроризм, а депутаты Госдумы призвали наказать прибалтийскую республику за хамство.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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