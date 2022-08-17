Финляндия отказалась аннулировать уже выданные гражданам России шенгенские визы

Финляндия не намерена аннулировать уже выданные гражданам РФ шенгенские визы, сообщил министр иностранных дел республики Пекка Хаависто на совместной пресс-конференции с эстонским коллегой Урмасом Рейнсалу в финской столице.

«Хельсинки не принимает никаких мер в отношении уже выданных российским гражданам шенгенских виз, они по-прежнему будут действительны», – цитирует его ТАСС.

По словам министра, Финляндия «не станет ограничивать выдачу учебных и рабочих виз и продолжит принимать заявления от лиц, путешествующих по семейным обстоятельствам».

Кроме того, Хаависто высказал такую позицию на встрече с главой МИД Эстонии. Эта страна Балтии с 18 августа перестанет впускать россиян с выданными ею шенгенскими визами. Как отметил эстонский министр, визы остаются действительными, однако к их обладателям будут применены санкции – въезд в Эстонию им будет запрещен.

Министр добавил, что Таллин планирует в дальнейшем «обсуждать этот вопрос на уровне ЕС и добиваться общеевропейских санкций против туризма из России».

Напоним, объем отказов со стороны Финляндии в выдаче шенгенских виз россиянам увеличился с начала года в 10 раз и составляет 12% от поданных заявок. Ряд финских депутатов требуют лишить россиян права получать «шенген», либо оставить право на визу в исключительных случаях.

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