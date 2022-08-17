 

Финляндия отказалась аннулировать уже выданные гражданам России шенгенские визы

17.08.2022, 14:55, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Финляндия не намерена аннулировать уже выданные гражданам РФ шенгенские визы, сообщил министр иностранных дел республики Пекка Хаависто на совместной пресс-конференции с эстонским коллегой Урмасом Рейнсалу в финской столице.

«Хельсинки не принимает никаких мер в отношении уже выданных российским гражданам шенгенских виз, они по-прежнему будут действительны», – цитирует его ТАСС.

По словам министра, Финляндия «не станет ограничивать выдачу учебных и рабочих виз и продолжит принимать заявления от лиц, путешествующих по семейным обстоятельствам».

Кроме того, Хаависто высказал такую позицию на встрече с главой МИД Эстонии. Эта страна Балтии с 18 августа перестанет впускать россиян с выданными ею шенгенскими визами. Как отметил эстонский министр, визы остаются действительными, однако к их обладателям будут применены санкции – въезд в Эстонию им будет запрещен.

Министр добавил, что Таллин планирует в дальнейшем «обсуждать этот вопрос на уровне ЕС и добиваться общеевропейских санкций против туризма из России».

Напоним, объем отказов со стороны Финляндии в выдаче шенгенских виз россиянам увеличился с начала года в 10 раз и составляет 12% от поданных заявок. Ряд финских депутатов требуют лишить россиян права получать «шенген», либо оставить право на визу в исключительных случаях.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.05.21 / DM – «спровоцирует новые атаки» — в США возмутились тем, что владельцы Colonial Pipeline пошли на поводу у хакеров

03.07.20 / День независимости в США: «Мы не просто обычная нация»

01.03.21 / В Федерации работодателей и Американской торговой палате поддержали предложение постепенно увеличивать акцизы на ТИЭН

16.02.22 / Западных дипломатов разместили в одном отеле во Львове

29.07.20 / США ввели санкции против лиц и компаний, поддерживающих Асада

24.02.21 / Рассекречен новый 7-местный минивэн SAIC Maxus G50 Plus

02.07.20 / Мнения: Очень трудно спорить с зеркалом

28.06.20 / Конгресс США планирует выделить $3,8 млрд на сдерживание РФ в Европе

02.04.21 / Песков опроверг применение «Искандеров» при конфликте в Карабахе

11.03.21 / Не уверен, что отключение интернета сдетонирует в России. Скорее голодное брюхо, как всегда – Шендерович

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика