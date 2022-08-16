 

Через Литву отправлен первый крупный экспортный продовольственный груз Украины

16.08.2022, 15:44, Новости дня
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Клайпедский государственный порт Литвы на Балтике принял и отправил первый крупный экспортный продовольственный груз Украины, сообщила работающая в литовской морской гавани грузовая компания Bega.

«На танкер загружено и отправлено 15 тыс. тонн украинского подсолнечного масла. Это первый случай полномасштабной экспортной перевозки груза Украины», – приводятся в сообщении слова председателя правления Bega Алоизаса Кузмарскиса, информирует ТАСС.

По его словам, ранее украинские товары шли небольшими пробными партиями или включались как часть груза в литовские заказы. Кому и в какую страну адресовано отправленное подсолнечное масло, председатель правления не уточнил.

Украинские грузы поступают в Клайпеду с мая текущего года. Они перевозятся по железной дороге либо автотранспортом через Польшу.

Напомним, зафрахтованное международной продовольственной программой ООН судно с украинским зерном отправилось в воскресенье из порта Южный Украины в Эфиопию.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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