Производство шоколада «Алешка» расширили в Белгородской области

Число заказов на белгородской кондитерской фабрике «Фотон» резко выросло после того, как губернатор Вячеслав Гладков подарил президенту РФ Владимиру Путину шоколад «Алешка», сообщила управляющий директор фабрики Татьяна Сухарева.

«После того, как вышел ролик, где губернатор подарил нашему президенту Путину Владимиру Владимировичу нашу шоколадку «Алешка», это был как взрыв: и популярность, и желание всех приобрести эту шоколадку. Спрос возрос, поэтому мы решили расширить производство, закупили оборудование, оборудование не новое», – цитирует РИА «Новости» Сухареву.

По ее словам, шоколад выбрали именно темный, потому что энергетически он более ценный, кроме того, во время войны солдатам выдавался именно темный шоколад, партии были маленькие, все делалось вручную.

После того, как вырос спрос, открыли новое производство в Старом Осколе, здесь же находится оптовая база, где можно приобрести шоколад. Сухарева отметила, что благодаря мощному оборудованию, получилось значительно увеличить объемы: если старая машина для темперирования делала 40 кг шоколада, то новая может 250 кг за одну загрузку. В производственном цехе сейчас работают 8 человек, за 12 часов работы могут изготовить 4 тыс. шоколадок.

Сухарева также рассказала, что скоро в продажу поступят вафельные конфеты «Алешка», они будут напоминать конфеты «Гулливер». Сейчас делается пробная партия.

Ранее президенту Путину вручили шоколад «Алешка», посвященный мальчику, встречавшему и провожавшему российских военных в Белгородской области.

Напомним, в Белгородской области выпустили шоколад «Алешка» в честь мальчика, который провожает и встречает российских военных.

Ставший символом поддержки российской армии мальчик Алеша рассказал, что хочет служить в танковых войсках и мечтает стать генералом. За несколько дней он прославился на всю страну, когда стал выбегать и приветствовать российских военных.

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