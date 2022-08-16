 

Французы раскритиковали Макрона из-за переговоров с Зеленским

16.08.2022, 15:44, Новости дня
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Читатели французской газеты Le Figaro раскритиковали президента Франции Эммануэля Макрона из-за новости о том, что он намерен обсудить с украинским коллегой Владимиром Зеленским ситуацию вокруг Запорожской АЭС.

«Постоянное и бесполезное общение…» – передает РИА «Новости» сообщение одного из пользователей.

«Надеюсь, он объявит о прекращении поставок оружия, пока Киев бомбит АЭС», – добавил другой.

«Двое театральных друзей собираются устроить репетицию, чтобы люди поверили, будто они собираются прекратить свою чушь», – поддержал Alinver.

«Успокоить этого клоуна будет сложно», – отметил statocaster.

«Напомним, Украина уже пробовала шантажировать Чернобыльской АЭС, требуя финансового участия от Европы», – возмутился edmano.

Ранее стало известно, что Макрон провел телефонный разговор с президентом Украины.

Напомним, Макрон в ходе переговоров с Зеленским заявил о готовности продолжить поставки тяжелых вооружений.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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