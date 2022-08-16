 

Спасатели услышали голос из-под завалов ТЦ в Ереване

16.08.2022, 5:05, Новости дня
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На территории ереванского торгового центра «Сурмалу» в Ереване, где произошел взрыв, спасатели услышали голос из-под завалов и пытаются извлечь оттуда людей, сообщил пресс-секретарь МЧС Армении Айк Костанян.

«Распространяется информация о том, что из-под завалов извлечен житель или граждане. Сообщаю, что из-под завалов раздался голос, и в этом районе ведутся работы по извлечению гражданина или граждан», – написал Костанян в соцсетях, передает РИА «Новости».

В результате взрыва в торговом центре, по последним данным, погибли семь человек, 62 получили ранения.

Ранее замминистра МЧС Армении Артюш Григорян заявил, что возгорание на территории оптового рынка в Ереване полностью потушили, проводятся поисково-спасательные работы.

Также сообщалось, что житель РФ числится пропавшим без вести после взрыва на ереванском рынке «Сурмалу».

МЧС Армении опубликовало имена пропавших при взрыве в Ереване: в нем названы имена 25 граждан, которые могли находиться во время взрыва на территории рынка «Сурмалу».

Напомним, в воскресенье взрыв прогремел в торговом центре «Сурмалу» в Ереване. В мэрии заявили, что в ТЦ взорвался склад пиротехнических материалов.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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