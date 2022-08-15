 

Названы самые перспективные направления развития сельского хозяйства в Новгородской области

15.08.2022, 21:15, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Развитие всех направлений агропромышленного комплекса — технологий, производства и переработки — позволяет говорить о формировании сельскохозяйственного кластера в Новгородской области, который сделает возможным самообеспечение региона по всем направлениям сельского хозяйства, говорится в докладе доклада Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) посвященного потенциалу области по обеспечению продовольственной безопасности страны.

В настоящий момент самообеспеченность региона мясом и мясопродуктами составляет 285,5%, картофелем – 123,2 %, овощами – 137,2 %. Именно по этим категориям регион является нетто-экспортером в другие регионы и страны, говорит директор АНО «Институт развития предпринимательства и экономики» Наталья Назарова. 

По ее словам, в настоящее время заслуживает внимания развивающееся перспективное направление по импортозамещению мини-клубней картофеля: на эти цели в 2022 году было выделено 4,5 млн руб. Работа на этом направлении обеспечивает в Новгородской области урожайность картофеля выше почти на 14% уровня по России. Также, считает эксперт, стоит выделить выращивание кормовых культур как специализацию региона — они занимают 78,6 % посевной площади.

«Новгородская область обладает значительным потенциалом в развитии сельского хозяйства. Мы видим в качестве наиболее перспективных направлений производство мяса, овощей, картофеля и кормов. Именно здесь область может внести вклад в продовольственную безопасность страны – особенно по овощам, картофелю и кормам, где наблюдается высокая зависимость от импорта», – отмечает Назарова. 

По ее словам, по некоторым направлениям как, например, картофель, Новгородская область – уже на пути к становлению одним из лидеров не только в обеспечении конечнои? продукции, но и семенного материала, что также является стратегическим направлением для сельскохозяйственной отрасли.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.07.20 / В свердловском избиркоме объяснили данные по вечерней явке сбоем в ГАС «Выборы»

17.10.21 / Украина – четвертая в Европе по числу новых случаев COVID-19, в мире – между Индией и Бразилией

20.03.21 / Байден выдвинул кандидатуру бывшего сенатора и астронавта Нельсона на пост главы NASA

06.05.21 / США готовы принять участие в учредительном саммите Крымской платформы – МИД Украины

16.06.21 / Большинство украинцев поддерживают сдерживание коммунальных тарифов за счет повышения налогообложения крупного бизнеса и олигархов – опрос

26.07.20 / Следком РФ не обнаружил криминала в смерти трехлетнего крымчанина Мусы Сулейманова

19.11.20 / Зеленский ожидает начала работы миссии МВФ в Киеве и следующего транша

15.09.21 / Противники законопроекта об олигархах пытаются убрать из документа два ключевых термина – Малюська

21.07.21 / В Самарской области появится бизнес-центр частной космонавтики

29.06.20 / Хашим Тачи уйдет в отставку, если суд утвердит обвинения в его отношении

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика