Названы самые перспективные направления развития сельского хозяйства в Новгородской области

Развитие всех направлений агропромышленного комплекса — технологий, производства и переработки — позволяет говорить о формировании сельскохозяйственного кластера в Новгородской области, который сделает возможным самообеспечение региона по всем направлениям сельского хозяйства, говорится в докладе доклада Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) посвященного потенциалу области по обеспечению продовольственной безопасности страны.

В настоящий момент самообеспеченность региона мясом и мясопродуктами составляет 285,5%, картофелем – 123,2 %, овощами – 137,2 %. Именно по этим категориям регион является нетто-экспортером в другие регионы и страны, говорит директор АНО «Институт развития предпринимательства и экономики» Наталья Назарова.

По ее словам, в настоящее время заслуживает внимания развивающееся перспективное направление по импортозамещению мини-клубней картофеля: на эти цели в 2022 году было выделено 4,5 млн руб. Работа на этом направлении обеспечивает в Новгородской области урожайность картофеля выше почти на 14% уровня по России. Также, считает эксперт, стоит выделить выращивание кормовых культур как специализацию региона — они занимают 78,6 % посевной площади.

«Новгородская область обладает значительным потенциалом в развитии сельского хозяйства. Мы видим в качестве наиболее перспективных направлений производство мяса, овощей, картофеля и кормов. Именно здесь область может внести вклад в продовольственную безопасность страны – особенно по овощам, картофелю и кормам, где наблюдается высокая зависимость от импорта», – отмечает Назарова.

По ее словам, по некоторым направлениям как, например, картофель, Новгородская область – уже на пути к становлению одним из лидеров не только в обеспечении конечнои? продукции, но и семенного материала, что также является стратегическим направлением для сельскохозяйственной отрасли.

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