 

Британский самолет-разведчик нарушил воздушную границу России

15.08.2022, 21:15, Новости дня
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Самолет-разведчик Великобритании нарушил воздушную границу РФ в районе мыса Святой Нос, заявили в Минобороны.

«Для пресечения нарушения государственной границы из состава дежурных по ПВО сил был поднят истребитель МиГ-31бм, который идентифицировал его как самолет радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы RC-135 ВВС Великобритании. Воздушная цель нарушила государственную границу РФ в районе мыса Святой Нос», – приводит сообщение ведомства РИА «Новости».

Экипаж российского самолета вытеснил RC-135 из российского воздушного пространства.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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