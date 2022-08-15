Британский самолет-разведчик нарушил воздушную границу России

Самолет-разведчик Великобритании нарушил воздушную границу РФ в районе мыса Святой Нос, заявили в Минобороны.

«Для пресечения нарушения государственной границы из состава дежурных по ПВО сил был поднят истребитель МиГ-31бм, который идентифицировал его как самолет радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы RC-135 ВВС Великобритании. Воздушная цель нарушила государственную границу РФ в районе мыса Святой Нос», – приводит сообщение ведомства РИА «Новости».

Экипаж российского самолета вытеснил RC-135 из российского воздушного пространства.

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