 

Ozon оценил перспективы смены названия на русскоязычный вариант

15.08.2022, 15:40, Новости дня
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Маркетплейс Ozon не планирует менять свое название на русскоязычную версию, сообщили в компании.

«Честно – не планируем», – говорится в официальном Telegram-канале компании для продавцов в ответ на вопрос о смене названия, передает РИА «Новости».

Глава Минпромторга РФ и вице-премьер Денис Мантуров, выступая на форуме «Неделя российского ритейла 2022» в июне, отмечал, что на российском рынке множество компаний с иностранными названиями. Один из участников дискуссии, обратился к гендиректору и основательнице Wildberries Татьяне Бакальчук, отметив, что название ее компании тоже на английском языке, а не «Дикие ягоды». Бакальчук допустила возможность ребрендинга.

Ранее сообщалось, что сайт маркетплейса Wildberries все-таки изменил название на «Ягодки», в компании отказались от официальных комментариев.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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