В Москве начали процедуру банкротства «Радио Свобода»

Столичный Арбитражный суд начал банкротство – наблюдение – в отношении ООО «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» (RFE/RL, признано СМИ-иноагентом).

Это зарегистрированное российское юридическое лицо, созданное для распространения в РФ материалов девяти входящих в «Радио Свобода» СМИ-иноагентов. В реестр требований включен долг по налогам в размере 7 млн рублей, передает РИА «Новости».

Временным управляющим должника утверждена Юлия Ага-Кулиева. Заявление о банкротсве поступило в марте, его приняли к производству по упрощенной процедуре отсутствующего должника.

В понедельник ФНС на заседании суда отказалась от упрощенной процедуры, заявив ходатайство о введении наблюдения. Должник сообщил, что заявляется новый предмет требований, и суд должен оставить заявление о банкротстве без рассмотрения в связи с введенным в РФ с апреля мораторием на банкротство.

В марте Роскомнадзор ограничил доступ к «Медузе» (признана иноагентом в России), «Радио свобода» (признана иноагентом в России), Русская служба Би-Би-Си. Также Роскомнадзор ограничил доступ к ресурсам радиостанции «Эхо Москвы» и телеканала «Дождь» (признан в РФ СМИ-иноагентом). Радиостанция «Эхо Москвы» была отключена от эфира.

—