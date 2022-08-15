 

В Москве начали процедуру банкротства «Радио Свобода»

15.08.2022, 12:12, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Столичный Арбитражный суд начал банкротство – наблюдение – в отношении ООО «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» (RFE/RL, признано СМИ-иноагентом).

Это зарегистрированное российское юридическое лицо, созданное для распространения в РФ материалов девяти входящих в «Радио Свобода» СМИ-иноагентов. В реестр требований включен долг по налогам в размере 7 млн рублей, передает РИА «Новости».

Временным управляющим должника утверждена Юлия Ага-Кулиева. Заявление о банкротсве поступило в марте, его приняли к производству по упрощенной процедуре отсутствующего должника.

В понедельник ФНС на заседании суда отказалась от упрощенной процедуры, заявив ходатайство о введении наблюдения. Должник сообщил, что заявляется новый предмет требований, и суд должен оставить заявление о банкротстве без рассмотрения в связи с введенным в РФ с апреля мораторием на банкротство.

В марте Роскомнадзор ограничил доступ к «Медузе» (признана иноагентом в России), «Радио свобода» (признана иноагентом в России), Русская служба Би-Би-Си. Также Роскомнадзор ограничил доступ к ресурсам радиостанции «Эхо Москвы» и телеканала «Дождь» (признан в РФ СМИ-иноагентом). Радиостанция «Эхо Москвы» была отключена от эфира.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.02.21 / В Москве несовершеннолетний хоккеист впал в кому после перелома шеи

04.07.21 / Меладзе потребовали не допускать на украинский фестиваль

30.07.20 / Полиция начала проверку после драки депутатов заксобрания Ульяновской области

14.08.21 / Аксенов рассказал о телефоном разговоре с Путиным по пояс в воде

09.08.21 / ФСБ рассекретила документы о подготовке Японией диверсий против СССР до объявления войны

20.07.21 / Витренко заявил, что “Йе Энергия” Фирташа и другие компании перепродают бизнесу газ, купленный у НАК “Нафтогаз” для населения

24.03.21 / Российский препарат от коронавируса «Авифавир» зарегистрирован в Индонезии

03.07.21 / Евро 2020. В фан-зоне на Спортивной площади в Киеве тысячи болельщиков пели гимн Украины. Видео

16.07.21 / «Эти ребята — нацисты» – CNN рассказал, как американский генерал сравнивал заявления Трампа с риторикой Гитлера

10.12.21 / В Сети появилась петиция с требованием остановить антипрививочную пропаганду в Telegram

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика