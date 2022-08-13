 

В России за сутки госпитализировали 2,7 тыс. человек с COVID

13.08.2022, 12:00, Новости дня
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По данным на 13 августа в РФ попали в больницу 2 761 человек с коронавирусом, что на 5,4% больше по сравнению с 12 августа.

Покинули больницу в связи с выздоровлением 16 874 человек, это на 17,8% больше по сравнению с 12 августа. За сутки было выявлено 28 694 новых случая COVID-19, скончались 60 человек, говорится в Telegram-канале «Стопкоронавирус.рф».

Накануне в РФ госпитализировали 2619 человек, что на 3,7% больше по сравнению с 11 августа.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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