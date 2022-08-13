 

Стало известно о состоянии писателя Салмана Рушди после нападения в США

13.08.2022, 2:45, Новости дня
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Писатель Салман Рушди, которого несколько раз ударили ножом в американском штате Нью-Йорк, находится на искусственной вентиляции легких. Вероятно, он лишится одного глаза, сообщил его агент Эндрю Уайли.

Как сообщил Уайли, к 2.00 мск «Рушди находился на ИВЛ и не мог говорить». «Салман, скорее всего, потеряет один глаз; нервы в его руке были перерезаны; а по его печени нанесли удар ножом, и она повреждена», – приводит слова агента РИА «Новости» со ссылкой на New York Times.

Представитель полиции штата Нью-Йорк Юджин Станишевски сообщил, что «подозреваемый идентифицирован как Хади Матар 24 лет из города Фэрвью» в штате Нью-Джерси в США. По словам Станишевски, когда Рушди «поднялся на сцену» перед выступлением в Институте Чаутоква в штате Нью-Йорк, «подозреваемый выпрыгнул на сцену, напал на господина Рушди и нанес ему по меньшей мере два ножевых ранения – в шею и живот». Рушди был доставлен на вертолете в местную больницу. Мотивы нападавшего пока неизвестны, полиция работает над их выяснением совместно с ФБР. Подозреваемый задержан.

Роман Рушди «Сатанинские стихи» 1988 года вызвал негодование в мусульманском мире, поскольку его сочли антиисламским. Иранский аятолла Рухолла Хомейни публично проклял Рушди в своей фетве и приговорил его к смерти. Книга запрещена в ряде стран. 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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