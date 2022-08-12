В Херсонской области начали выдавать госномера с кодом 184

Жители Херсона и Херсонской области получили первые водительские удостоверения и государственные регистрационные знаки российского образца с новым кодом региона 184, сообщили в пресс-центре МВД России.

«Первым посетителям полицейские подарили сувенирную продукцию с символикой российской Госавтоинспекции», – передает ТАСС со ссылкой на сообщение.

Напомним, Херсонская область до конца 2022 года рассчитывает стать одним из субъектов Российской Федерации, перед этим будет проведен референдум. В конце мая в Херсоне в полноценный оборот ввели российский рубль.

Также в Херсонской области назвали ошибкой нахождение региона в составе Украины. «Именно в эпоху правления Екатерины II все Северное Причерноморье получило бурное развитие. Украина к Херсонской области вообще не имела и не имеет никаких отношений. Херсонская область является исторически русской землей, ее нахождение в составе Украины было исторической ошибкой, которая в ближайшем будущем будет исправлена», – полагает Стремоусов

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