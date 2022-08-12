Путин утвердил празднование Дня российской анимации 8 апреля

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о праздновании Дня российской анимации 8 апреля.

«Учитывая выдающуюся роль анимационного искусства в развитии кинематографии и в ознаменование 110-летия отечественной анимации постановляю: установить День российской анимации и отмечать его 8 апреля», – говорится в указе, опубликованном на портале правовой информации.

В этот день в 1912 году (по старому стилю – 26 марта) в РФ состоялась премьера кукольной картины Владислава Старевича «Прекрасная Люканида, или Война рогачей с усачами» – одного из первых анимационных фильмов в истории страны.

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