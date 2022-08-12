 

Мужчина избил заступившуюся за детей учительницу в Воронежской области

12.08.2022, 14:42, Новости дня
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Учительница английского языка была избита мужчиной в Воронежской области после того, как заступилась на улице за детей, делом занялся Следственный Комитет, сообщили в СУ СК.

«10 августа мужчина применил насилие в отношении учительницы английского языка в городе Лиски Воронежской области после того, как женщина заступилась на улице за детей. В результате конфликта у педагога диагностировали контузию глаза и сотрясение головного мозга», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

По данным местных СМИ, инцидент произошел возле кафе «Сибирь». Мужчина якобы пять раз ударил учительницу кулаком по голове. Конфликт произошел из-за того, как пишут СМИ, что мужчина, следящий за порядком возле своих торговых точек, ругался на детей пяти-семи лет, а женщина заступилась за них.

Отмечается, что проверка по данному факту проводится полицией, но следственные органы СК РФ по Воронежской области инициировали передачу материалов в свое производство.

Председатель СК Александр Бастрыкин поручил представить подробный доклад об обстоятельствах произошедшего.

Ранее подростка, который напал с ножом на учительницу в городе Березники Пермского края, отправили на принудительное лечение.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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