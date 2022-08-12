ВСУ обстреляли Каховскую ГЭС из РСЗО HIMARS

Вооруженные силы Украины атаковали Каховскую ГЭС из РСЗО HIMARS, ракетная атака отражена, сообщил замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

«40 минут назад укронацисты нанесли удар по Новой Каховке. Ощутимых разрушений нет, большая часть отбита [системой ПВО]. ГЭС не повреждена», – передает его слова ТАСС.

Он добавил, что обстрел Каховской ГЭС велся из РСЗО HIMARS.

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