ВСУ обстреляли Каховскую ГЭС из РСЗО HIMARS
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Вооруженные силы Украины атаковали Каховскую ГЭС из РСЗО HIMARS, ракетная атака отражена, сообщил замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.
«40 минут назад укронацисты нанесли удар по Новой Каховке. Ощутимых разрушений нет, большая часть отбита [системой ПВО]. ГЭС не повреждена», – передает его слова ТАСС.
Он добавил, что обстрел Каховской ГЭС велся из РСЗО HIMARS.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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