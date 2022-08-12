 

В России создали новый комплекс управления артиллерией

12.08.2022, 7:48, Новости дня
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В РФ создан новый комплекс управления артиллерией «Планшет-М-ИР», который размещается в бронеавтомобиле «Атлет», предварительные испытания комплекса пройдут до конца года, сообщил в преддверии международного военно-технического форума «Армия» первый заместитель гендиректора госкорпорации «Ростех» Владимир Артяков.

«Планшет-М-ИР» – это инициативная разработка «Высокоточных комплексов» (входят в Ростех) для автоматизации управления расчетами РСЗО, артиллерийскими и минометными подразделениями. Она создана как более современное продолжение комплекса «Планшет-А», который уже выпускается серийно и имеет массу положительных отзывов», – передает РИА «Новости» слова Артякова.

«Планируем, что до конца года «Планшет-М-ИР» пройдет предварительные испытания», – сказал он.

Первый замглавы Ростеха также сообщил, что «Планшет-М-ИР» стал более мобильным – специалисты «Сигнала» разместили его в новом бронеавтомобиле «Атлет» разработки компании «ВПК». При этом управлять новым «Планшетом» можно как находясь в машине, так и вне ее.

«Планшет-М-ИР» может взаимодействовать со всеми беспилотниками, стоящими на вооружении ВС России. Тандем с беспилотником в автоматизированном режиме дает возможность командиру видеть происходящее на поле боя в режиме реального времени и корректировать огонь. Закрытая спутниковая связь обеспечивает контакт с вышестоящем командованием и сохранность информации.

«Также отмечу, что «Планшет-М-ИР» значительно расширил диапазон сопрягаемых технических средств. Он может оперативно обмениваться информацией в том числе с разведывательными РЛС», – сказал Артяков.

Он пояснил, что цель таких систем – исключить человеческий фактор из процессов получения целеуказания и проведения расчетов до поражения цели, это ускоряет работу подразделений и повышает точность удара. «Необходимо меньше минуты, чтобы произвести все необходимые расчеты и дать команду «Огонь», – сказал первый замглавы Ростеха.

Ранее в Ростехе сообщили, что на форуме «Армия-2022» планируется представить новейший комплекс связи нового перспективного легкого истребителя Checkmate.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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