Российские ученые создали математическую модель рака

Работники Пермского национального исследовательского политехнического университета разработали математическую модель динамики роста опухоли, помогающую ставить диагноз, сообщили в пресс-службе федеральной программы «Приоритет 2030».

«Гистологический срез злокачественного образования получает врач-онколог для постановки диагноза. Мы же воспроизводим этот объект при помощи математического моделирования. Разработанная нами модель позволяет взглянуть на эволюцию опухоли в целом. Так мы можем получить срез злокачественного образования в любой момент времени», – сообщил завкафедрой прикладной физики ПНИПУ Дмитрий Брацун, передает ТАСС.

Работа раковой клетки отличается от работы обычной, это также зависит от положения клетки в опухоли. Модель учитывает эти факторы, каждая клетка представлена пикселем, что облегчает анализ.

«Эпителиальная ткань представляется дискретным объектом, где каждая клетка является пикселем. С одной стороны, этот факт упрощает анализ, поскольку клетка задает естественный масштаб для любой структуры, которая появляется в ткани. С другой стороны, любая клеточная ткань сама по себе демонстрирует определенную закономерность, которую мы должны оценить с точки зрения измерений энтропии и сложности», – сказал заведующий лабораторией прикладной физики ПНИПУ Иван Красняков.

Эта модель создана для выявления рака молочной железы. В дальнейшем планируется создать программу для медицинских учреждений.

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