Юрист рассказал, что делать при столкновении с самокатчиком

Пешеход, пострадавший от столкновения с электросамокатом, может потребовать компенсировать вред через суд, а также обратиться в полицию или ГИБДД, сообщил член Комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики Московского отделения Ассоциации юристов РФ (АЮР) Ефим Казанцев.

По его словам, регулирование отношений с самокатчиками зависит от мощности самоката.

«Самокаты мощностью до 250 Вт не считаются транспортным средством, поэтому самокатчики на таких самокатах с точки зрения закона приравнены к пешеходам. С юридической точки зрения столкновение с таким самокатом то же самое, что и столкновение с быстро бегущим человеком. На такие инциденты не распространяются положения о ДТП, поскольку дорожно-транспортное происшествие в силу его определения предполагает участие в событии транспортного средства, а самокат транспортным средством по смыслу ПДД не является», – передает РИА «Новости» слова юриста.

В случае, если в результате столкновения с таким самокатом гражданину был причинен вред – он возмещается по общим правилам о возмещении вреда, то есть необходимо обратиться с иском в суд.

То же касается и ответственности, в зависимости от тяжести причиненного вреда может наступать административная или уголовная ответственность по общим нормам о причинении вреда здоровью и имуществу граждан. Жаловаться при этом нужно в полицию или в суд, отметил юрист.

«Самокаты мощностью свыше 250 Вт приравниваются к мопедам и на них распространяются положения ПДД. Столкновение с таким самокатом будет считаться полноценным ДТП. В этом случае нужно обращаться в ГИБДД для оформления ДТП и привлечения виновника ДТП к ответственности», – предупредил Казанцев.

«Понятно, что пострадавшим гражданам сложно на глаз определить мощность самоката, поэтому я рекомендую в случае столкновения с самокатом обращаться сразу и в ГИБДД, и в обычную полицию, а там уже пусть они сами разбираются, чья это компетенция», – отметил он.

Если речь идет о причинении вреда по неосторожности, отметил юрист, то во всех случаях можно привлечь к гражданско-правовой ответственности по статье 1064 Гражданского кодекса РФ, которая предполагает, что человек, причинивший вред, должен компенсировать его в полном объеме. А за тяжкий вред здоровью может даже наступить уголовная ответственность по статье 118 УК РФ, которая грозит нарушителю штрафом, исправительными работами или арестом на срок до полугода.

Ранее руководитель Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД РФ генерал-лейтенант полиции Михаил Черников заявил, что электросамокаты получат новый статус до конца 2022 года.

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