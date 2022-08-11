Вильфанд объяснил умеренную погоду в Москве

Умеренная погода в Москве относительно аномальной жары в Европе связана с перемещением в столицу холодных воздушных масс с севера, в то время как в Европу воздушные потоки поступают с юга, рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

По словам Вильфанда, обширный антициклон сейчас протянулся от центра Атлантики до западных границ России. Однако, он подчеркнул, что существуют как теплая, так и холодная части антициклона.

«Если представить себе антициклон как некий шар, то движение воздуха в антициклоне движется по часовой стрелке. Это значит, что на восточной периферии антициклона воздушные массы перемещаются с севера, северо-запада, а на западной периферии – с юга. Когда два фактора входят в резонанс – мощная энергия солнца и перенос очень теплых воздушных масс с юга – тогда устанавливается особенно жаркая погода. Именно поэтому такая ситуация складывается сейчас в Испании, во Франции, на западе Германии», – передает РИА «Новости» слолва Вильфанда.

Он уточнил, что в перечисленных регионах температура воздуха сейчас выше 30 градусов.

«Гребень высокого давления достиг и Москвы. Почему у нас такая умеренная погода? Да потому, что воздушные массы перемещаются с севера, они сформировались в полярных регионах. Конечно, не холодно – 21-24 градуса, но все-таки», – отметил метеоролог.

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