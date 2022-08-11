 

Три человека погибли в результате взрыва в доме в американском штате Индиана

11.08.2022, 4:50, Новости дня
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По меньшей мере три человека погибли вследствие взрыва в доме, прогремевшего в среду в американском городе Эвансвилл (штат Индиана), сообщил телеканал CNN со ссылкой на начальника пожарной охраны Майка Коннелли.

«Могут быть и другие жертвы, мы еще не завершили поиски», – передает ТАСС слова Конелли. По его словам, в результате происшедшего повреждено 39 домов.

О причинах взрыва информации нет. Ведется расследование.

Ранее в американском городе Медфорд штата Оклахома произошел взрыв на заводе СПГ OneOk.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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