 

Шотландия решила прибегнуть к помощи армии для размещения беженцев с Украины

11.08.2022, 2:30, Новости дня
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Правительство Шотландии может привлечь армию для помощи в размещении беженцев с Украины, а также арендовать второй круизный лайнер для предоставления им крова, сообщили местные СМИ.

По информации издания Daily Telegraph, Лондон и Эдинбург ведут переговоры по поводу помощи со стороны армии. Однако, в чем именно она будет заключаться, не известно. Как признает газета, у Минобороны нет достаточного места в казармах в Шотландии. В этой связи в статье упоминается возможность организации других форм размещения, в том числе временных лагерей для беженцев, передает ТАСС.

Также, информирует издание, региональные власти рассматривают возможность аренды лайнера для украинцев, который будет стоять на реке Клайд. В статье напоминается, что находящаяся у власти Шотландская национальная партия (ШНП) ранее уже подверглась критике за организацию жилья на круизном лайнере, пришвартованном в Эдинбурге. Тогда то же издание выяснило, что ряд из 739 кают не имеют окон, а некоторые из них по размеру меньше, чем тюремные камеры в Шотландии.

Как отмечается в статье, всего власти этой административно-политической части Соединенного Королевства выдали 30 тыс. виз по региональной программе «суперспонсорства». В отличие от Англии, где беженцев с Украины могут разместить у себя только их родственники, а также семьи и организации, взявшие на себя роль спонсоров и получающие за это небольшую компенсацию от государства, в Шотландии и Уэльсе заботу о размещении покинувших страну украинцев взяли на себя также местные власти. Это позволяло ускорить процесс оформления документов для въезда беженцев в страну. Хотя к настоящему моменту ей воспользовалось менее 9 тыс. человек, и для них всех не хватило жилья. В итоге Шотландия вслед за Уэльсом с 12 июля временно приостановила прием беженцев с Украины.

По данным МВД королевства на конец июля, Великобритания с середины марта приняла уже 104 тыс. беженцев с Украины. В общей сложности британские власти получили 198 тыс. обращений за визами от граждан Украины, покинувших страну из-за конфликта. К настоящему моменту выдано больше 166 тыс. виз, свыше 25 тыс. по-прежнему ожидают рассмотрения. Около 6 тыс. заявлений было отозвано, 1 тыс. заявителей было отказано в визах. В МВД поясняют, что основная часть отказов связана с тем, что заявители не являются гражданами Украины, поэтому не могут воспользоваться программой.

Ранее семья беженцев с Украины рассказала об ужасных условиях, в которых оказалась после прибытия в Великобританию. Их историю приводит издание The Daily Echo.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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