 

Байден уехал в отпуск на остров в Атлантическом океане

11.08.2022, 1:10, Новости дня
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Президент США Джо Байден прибыл в среду вместе с семьей на расположенный у восточного побережья страны остров Киауа (штат Южная Каролина), где, как ожидается, проведет семидневный отпуск, сообщили СМИ.

Как передает агентство Ассошиэйтед Пресс, во второй половине дня глава государства, первая леди Джилл Байден, сын Хантер с супругой Мелиссой Коэн и внук Бо вылетели на президентском самолете с военной базы Эндрюс под Вашингтоном и отправились в портовый город Чарльстон, рядом с которым находится упомянутый остров, передает ТАСС.

Расположенный в Атлантическом океане Киауа известен своими частными пляжами и гольф-курортами. Семья президента остановилась в доме возле одного из полей для гольфа, отмечает агентство. Федеральное авиационное управление ввело как минимум до 16 августа ограничения на полеты в районе острова. Байден на посту вице-президента США несколько раз отдыхал на Киауа.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что полноценных каникул у президента РФ Владимира Путина не бывает, не ожидается их и в этом году, но, возможно, ему все же удастся «урвать деньки» для отдыха.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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