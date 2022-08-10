Два сухогруза с украинским продовольствием вошли в территориальные воды Турции

Два судна с украинской сельскохозяйственной продукцией, Ocean Lion и Rahmi Yagci, вышедшие из украинского порта во вторник утром, в среду вошли в территориальные воды Турции, свидетельствуют данные сервиса отслеживания судов Marine Traffic.

Согласно его информации, Ocean Lion в 21.57 мск находился недалеко от входа в Босфор, Rahmi Yagci со скоростью примерно 8,5 морской мили в час направляется к проливу, передает ТАСС.

Ранее направляющимся за зерном судам запретили везти грузы на Украину.

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