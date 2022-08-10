Два сухогруза с украинским продовольствием вошли в территориальные воды Турции
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Два судна с украинской сельскохозяйственной продукцией, Ocean Lion и Rahmi Yagci, вышедшие из украинского порта во вторник утром, в среду вошли в территориальные воды Турции, свидетельствуют данные сервиса отслеживания судов Marine Traffic.
Согласно его информации, Ocean Lion в 21.57 мск находился недалеко от входа в Босфор, Rahmi Yagci со скоростью примерно 8,5 морской мили в час направляется к проливу, передает ТАСС.
Ранее направляющимся за зерном судам запретили везти грузы на Украину.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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