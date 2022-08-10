Пять человек, в том числе ребенок, погибли в ДТП в Ростовской области

Дорожно-транспортное происшествие с участием легкового и грузового автомобилей произошло в среду на автодороге Волгодонск – Зимовники в Ростовской области. В результате столкновения погибли пять человек, в том числе ребенок, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС РФ по региону.

«Ростовская область, Зимовниковский район, автодорога Волгодонск – Зимовники, 20 км от поселка Зимовники. В 21:05 мск поступила информация о ДТП с участием легкового и грузового автомобилей. Водитель грузового автомобиля выехал на встречную полосу, допустил столкновение с легковым автомобилем, в результате чего легковой автомобиль загорелся, в автомобиле находились пять человек. Погибли на месте пять человек, в том числе один ребенок», – передает ТАСС сообщение ведомства.

На месте ДТП организовано реверсивное движение.

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