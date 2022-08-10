Движение на железной дороге в Курской области восстановлено
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Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что повреждение на железной дороге в Курской области устранено, движение восстановлено.
«Повреждение на железнодорожном перегоне «Льгов – Суджа» устранено, движение восстановлено», – передает РИА «Новости» слова Старовойта.
Ранее Старовойт сообщал о повреждении рельсов на 28-м километре железной дороги «Льгов – Суджа». Он также заявлял, что среди версий произошедшего рассматривается попытка подрыва.
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