В России говорят о якобы неэффективности американских Javelin в Украине

Американские Javelin оказались неэффективны в боевых действиях на Украине, следует из документов компании Raytheon, которая производит эти ПТРК.

Из материалов следует, что эффективность Javelin «отличается от заявленной»: из 11 пусков лишь три поразили стационарную цель. Дальность выстрела ПТРК может составлять до 5 км, следует из открытых данных, но внутренние документы показали, что она в два раза ниже, информирует Telegram-канал RT.

Ранее в опроснике Raytheon, который заполняли прошедшие Ирак и Афганистан военные США, указано, что треть попыток выстрелить из Javelin «сопровождалась проблемами».

Ранее сообщалось, что ВСУ бросили склад с Javelin и NLAW в Харьковской области.

Javelin – американский переносной противотанковый ракетный комплекс. Предназначен для поражения бронетехники и низколетящих малоскоростных целей.

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