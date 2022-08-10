В России говорят о якобы неэффективности американских Javelin в Украине
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Американские Javelin оказались неэффективны в боевых действиях на Украине, следует из документов компании Raytheon, которая производит эти ПТРК.
Из материалов следует, что эффективность Javelin «отличается от заявленной»: из 11 пусков лишь три поразили стационарную цель. Дальность выстрела ПТРК может составлять до 5 км, следует из открытых данных, но внутренние документы показали, что она в два раза ниже, информирует Telegram-канал RT.
Ранее в опроснике Raytheon, который заполняли прошедшие Ирак и Афганистан военные США, указано, что треть попыток выстрелить из Javelin «сопровождалась проблемами».
Ранее сообщалось, что ВСУ бросили склад с Javelin и NLAW в Харьковской области.
Javelin – американский переносной противотанковый ракетный комплекс. Предназначен для поражения бронетехники и низколетящих малоскоростных целей.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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