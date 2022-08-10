Министр просвещения России рассказал о подготовке к учебному году в Запорожской области

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10.08.2022, 20:55, Новости дня
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К 1 сентября в Запорожской области откроется максимальное количество школ, исходя из обстановки и возможностей по обеспечению безопасности детей, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов в ходе рабочей поездки в Мелитополь.

Он отметил, что все мероприятия проходят по графику, намеченные планы реализуются: идут ремонтные работы, поставка бесплатных учебников, подготовка к обеспечению учащихся начальных классов бесплатным горячим питанием, прорабатывается вопрос о зарплатах для педагогов, сообщается на сайте Минпросвещения.

«Высокое качество образования мы гарантируем и для начальной, и для основной школы, чтобы ребята нашли себя, могли реализовать свои таланты и возможности. Мы с уверенностью смотрим в будущее и рассчитываем, что максимальное количество школ в Запорожской области будет открыто», – подчеркнул Кравцов.

В свою очередь, глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий поблагодарил министра за поддержку при подготовке к новому учебному году.

«Люди понимают, что они не брошены, что процесс воспитания идет, что жизнь продолжается», – отметил он, добавив, что ключевая задача сегодня – обеспечить детей благополучными условиями для образовательного процесса.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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