Швейцария заявила о готовности представлять интересы Украины в России

Швейцария готова представлять по просьбе Украины ее дипломатические интересы в России, если Москва даст на это согласие, сообщил официальный представитель швейцарского МИД Пьер Ален Эльчингер.

Речь идет о «мандате покровительствующей державы», который предусматривает, что Швейцария могла бы представлять в РФ дипломатические интересы Украины, поскольку между ними сейчас нет дипломатических отношений. Как отметил Эльчингер ТАСС, «Швейцария активно предлагала свои добрые услуги обеим сторонам». К ним относятся в частности, «роль принимающей стороны для переговоров и встреч», а также поддержка и экспертный вклад в «возможные переговоры».

«Украина хотела, чтобы Швейцария взяла на себя мандат покровительствующей державы в России. Соответствующие переговоры завершены… Чтобы мандат покровительствующей державы вступил в силу, Россия должна еще дать свое согласие», – отметил представитель швейцарского МИД.

24 февраля Украина разорвала дипломатические отношения с Россией.

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