Захарова оценила призыв Блинкена к странам Африки

Странам Запада не стоит указывать Африке на необходимость уважать территориальную целостность государств, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Захарова сообщила в Telegram, что госсекретарь США Энтони Блинкен в Киншасе призвал страны Африки «уважать территориальную целостность друг друга». Как отметила Захарова, Блинкен при этом «не добавил, что территориальную целостность имеют право не уважать только западные страны, вычленившие из состава Сербии Косово и назвавшие эту территорию «государством» вопреки мнению официального Белграда и сербского народа».

Также она напомнила, что «в 1968 году на Коморах было введено внутреннее самоуправление, а в 1974 году – проведен референдум о предоставлении независимости». В 1975 году Палата депутатов коморского Парламента провозгласила независимость республики, Коморские острова были приняты в члены ООН.

Однако Франция как бывшая метрополия отказалась признать коморский суверенитет над островом Майотта, «ссылаясь на результаты референдума 1974 года», тогда 63% населения острова «высказалось за сохранение статуса французской территории». В 1976 году остров стал территориальной единицей Французской Республики, а с 2011 года входит в состав Франции в качестве заморского департамента, рассказала Захарова.

В 1979 году Генассамблея ООН признала права Коморских островов на Майотту, а «впоследствии ГА ООН неоднократно принимала резолюции о необходимости возвращения данного острова Коморам», но вопрос так и не урегулировали. «А Коморы – это Африка, между прочим», – отметила Захарова, добавив, что «не Западу и не Африку надо призывать уважать суверенитет и территориальную целостность».

Африканское турне Блинкена началось в воскресенье. Южно-Африканская Республика стала первой из трех стран, которые госсекретарь посещает в ходе нынешней поездки. Из ЮАР он направился в Демократическую Республику Конго, а затем посетит Руанду. Как указывала The Wall Street Journal, поездка госсекретаря США в Африку может закончиться неудачей на фоне состоявшегося в конце июля турне главы российского МИД Сергея Лаврова.

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